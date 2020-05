Wat zijn de plannen voor de zomervakantie?

De zomervakantie komt eraan! Dit is de tijd voor verre reizen en parelwitte stranden. Behalve deze zomer. Het blijft onzeker of we echt naar het buitenland zouden kunnen gaan. Vele Europese landen versoepelen de maatregelen, maar zou jij willen zonnen met een mondkapje?

Als een reis eenmaal door gaat, kan het zijn dat je tijdens je reis een paar aanpassingen zal aantreffen. Willen jongeren dan nog wel op vakantie? Of blijven ze thuis? SOW-Reporter Jasper belde met drie jongeren en besprak de vakantieplannen.

Vakantie in eigen land

Het zou zomaar kunnen zijn dat je thuis komt te zitten, maar gelukkig kent Nederland vele leuke activiteiten. Ga je eigen land ontdekken! Bedenk naar welke plekken je eigenlijk nog nooit bent geweest. Maak met je vrienden een fietstocht waarvan je naar het ene terras naar het andere terras fietst. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij deze zomer je favoriete nieuwe plek ontdekt.

Wat biedt Rotterdam?

Verschillende musea gaan binnenkort weer open, maar denk ook aan verschillende fietsroutes. Volgens VVV Rotterdam gaan de fietstours namelijk weer open: “Rotterdam kent vele fietstours. Denk aan een tour die je de geschiedenis van de stad laat zien”. Genoeg te doen dus. We zijn benieuwd naar de zomerplannen van jou! Laat vooral weten wat jij deze zomer gaat doen.

Mijn tip

Waar ik persoonlijk graag zelf naar toe ga, is het Vroesenpark in Rotterdam-Noord. Dit is de ideale plek waar je met je vrienden kan gaan picknicken. Het is niet al te groot, maar dat maakt dit park nou juist zo leuk. Het ligt vlakbij Diergaarde Blijdorp (waar je eventueel ook naar toe kan gaan)!