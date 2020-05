Burgemeester Kolff over uitsluiten personeel Parkhuis: 'Ik vind dat gewoon echt niet kunnen'

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff neemt het op voor het personeel van Het Parkhuis. Medewerkers hebben in hun privéleven last van andere mensen, die aangeven dat ze niet welkom zijn in winkels en bij de kapper, of op scholen de vraag krijgen om hun kinderen thuis te houden.

In Het Parkhuis is meer dan de helft van de bewoners met het coronavirus besmet. Inmiddels zijn er 23 mensen overleden. Op social media verschenen de afgelopen dagen kwetsende verwijten naar het personeel, maar ook in het dagelijks leven ervaren de medewerkers soms weinig begrip.

'Ze hebben het al moeilijk genoeg'

"Ik vind dit gewoon echt niet kunnen", zegt burgemeester Kolff. "De medewerkers van Het Parkhuis hebben het al zwaar genoeg, verrichten geweldig werk onder hele moeilijke en droevige omstandigheden. Die mensen moeten wij zo goed mogelijk faciliteren."

Kolff zegt de kritiek ook niet te snappen: "Dit zijn mensen met een cruciaal beroep, die mochten in de spannende periode hun kinderen wél naar school of kinderdagverblijf brengen. Dan gaan we dat in deze fase van de crisis niet omdraaien. Deze mensen verdienen onze volledige steun."