Expert: 'Het klinkt gek, maar er wordt écht minder geschoten dan vorig jaar'

Het aantal beschietingen leek eerder dit jaar weer fors toe te nemen in onze regio, maar eigenlijk is dat helemaal niet waar. Waar er vorig jaar in onze regio nog tot en met april 32 schietincidenten waren, zijn dat er dit jaar in dezelfde periode 24. Toch blijft de politie volop inzetten om het aantal vuurwapens van straat te krijgen, zegt veiligheidsexpert en wijkagent Hans Hoekman op Radio Rijnmond.

Volgens Hoekman is er eigenlijk maar één reden waarom er in de regio wordt geschoten. "Het gaat in 99 van de 100 gevallen om drugs, drugshandel of om ruzie over drugs. Gevoelsmatig lijkt het alsof er dit jaar meer beschietingen zijn, maar dat is dus niet het geval, als je naar de cijfers kijkt."

Proef

In Rotterdam en omgeving vindt er op dit moment een proef plaats. Mensen die in het verleden al vaker gepakt zijn met een vuurwapen hebben het stempel 'veiligheids-risico-subject' gekregen. "Zij hebben van ons een brief gekregen", legt Hoekman uit. "Ze kunnen voortaan op elk moment gefouilleerd worden. Ook kan hun auto zomaar onderzocht worden."

Als onderdeel van de proef hebben zo'n tien tot twintig mensen zo'n brief gekregen. Mocht de proef een succes zijn, dan wordt'ie uitgebreid naar de rest van het land.

De proef komt op een goed tijdstip, want een ander middel tegen vuurwapenbezit, het preventief fouilleren, is door de uitbraak van het coronavirus vrijwel volledig stil komen te liggen. "Je kan het de mensen en mijn collega's niet aandoen om grote groepen mensen van dichtbij te fouilleren", legt Hoekman uit.

"Het komt wel terug, als het virus weg is, want preventief fouilleren heeft zijn waarde bewezen", gaat Hoekman verder. "Op plekken waar het fouilleren mag, houden mensen eerder hun wapen thuis. Daarmee voorkom je schietinicidenten, omdat mensen eerst naar hun huis of auto moeten, om het wapen op te halen. En mogelijk komen mensen dan eerst bij zinnen, voordat ze het wapen kunnen gebruiken."

Melden

Hoekman wijst erop dat het nog heel belangrijk is om vuurwapenbezit te melden bij de politie. "Als je weet dat iemand een wapen heeft en je meldt het niet, dan ben je indirect verantwoordelijk als dat wapen straks gebruikt wordt", legt Hoekman uit.

Er zijn tal van mogelijkheden om vuurwapenbezit te melden. Je kan er tegenwoordig zelfs geld (tot 750 euro) mee verdienen als je het meldt bij de politie.

Ook zijn er manieren waarop je anoniem een melding kan doen. "Mensen denken soms dat het helemaal niet zo anoniem is, maar dat is echt zo", aldus Hoekman. "Meld Misdaad Anoniem staat compleet los van de politie. Dus die persoonsgegevens die komen niet bij ons terecht."

Je kan vuurwapenbezit melden bij de politie via het volgende nummer: 06-33236432. Het nummer van Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000.