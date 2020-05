Honderdduizenden palingen uitzetten, hoe ziet dat eruit?

Ze werden met een vrachtwagen in de haven van Ouddorp afgeleverd, de bijna vierhonderduizend jonge palingen die deze week werden uitgezet in het Grevelingenmeer. De pootaaltjes, zoals deze vissen worden genoemd, moeten helpen bij het verbeteren van de palingstand in Europa.

Met een viskotter werden de jonge palingen het Grevelingenmeer opgevaren. Ondertussen werden ze gewogen en geteld. “Niet één voor één natuurlijk”, lacht wetenschapper Manus van der Meer van de Stichting Duurzame Palingsector Nederland. “We bepalen het gemiddelde gewicht per pootaaltje en gaan dan rekenen.”

Meer dan gedacht

Van der Meer had op zo’n 325.000 jonge palingen gerekend, maar na het rekenen komt hij tot de conclusie dat het er zelfs 51.000 meer zijn. “Ze zijn in Frankrijk gevangen en hebben kunnen aansterken in een kwekerij in Nederland. Ze willen graag van het zoute water naar het zoete water om op te groeien. Door ze hier uit te zetten helpen we ze eigenlijk de verschillende barrières langs die we tegenwoordig in de wateren hebben.”

De palinkjes worden in ronde emmers gedaan zodat goed te zien is hoe ze het water in glijden. “Een bijzonder moment”, vindt Van der Meer. “Het is belangrijk de palingstand te verbeteren en dit is dan een moment dat je iets tastbaars doet.”