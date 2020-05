Ondernemers tijdens coronacrisis: 'Het hek is gesloten, maar we zijn niet dicht'

Ondernemen tijdens de coronacrisis, het is een hele kunst gebleken. In onze regio zijn er voorbeelden van bedrijven die het niet hebben gered. Maar er zijn er ook genoeg die heel creatief omgaan met de nieuwe realiteit.

Zo zegt Gert Jan Schouten van het Dordrechts Museum vol vuur: "Het hek is gesloten, maar we zijn niet dicht! Wij vinden het belangrijk dat onze collecties te zien zijn en dat doen we online." De website van het Dordrechts Museum vind je hier .

Ook luchtfotograaf Paul Martens laat zich door het coronavirus niet tegenhouden: "Normaal vlieg je met een piloot maar de ruimte in de cockpit is te beperkt." Daarom liet hij een gat in de bodem van het vliegtuig maken en daar plaatst hij zijn camera in. De piloot vliegt een bepaalde route en Martens zelf blijft aan de grond. Ondertussen legt de camera alles vast.

Ook op landgoed De Peerdegaerdt in Strijen is, ondanks de coronabeperkingen, genoeg te doen. Kijk daarom naar de video en zie hoe ook in dit bedrijf het coronavirus als een soort kans wordt gezien.