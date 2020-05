Grote terrassen in autovrije Witte de With: 'die ronkende motoren ga ik niet missen'

In de Witte de Withstraat zijn de café-eigenaren druk bezig om hun terras weer op orde te krijgen. De straat wordt tijdelijk autovrij zodat terrassen meer ruimte krijgen. "Dat is ook wel nodig met die 1,5 meter afstand", vertelt Tineke Speksnijder. Ze is druk in de weer met haar meetlat om Café de Schouw klaar te maken voor de heropening van maandag.

"We zijn al een week lang aan het meten", lacht Tineke. Ze doet er alles aan om de tafels in het café maar ook buiten op het terras op de verplichte 1,5 meter afstand te krijgen. Ze heeft straks tafels staan op haar stoep, op die van haar buurman en op een parkeervak. Maar daarmee is er nog minder plaats dan normaal. "1,5 meter is erg veel. Dat merk je nu."

Ook bij café de Witte Aap wordt er druk geklust. Ze zijn blij dat de terrassen weer opengaan maar ook dat het terras binnenkort nog groter mag worden. "De normale doorgang kunnen wij nu gebruiken als terras", vertelt mede-eigenaar Koen Dongemans. "Het levert tafelwinst op en de ruimte om creatief te zijn met de indeling."

Het plan om de straat autovrij te maken en de terrassen te verruimen komt van horeca-ondernemer Herman Hell. Eerder was burgemeester Aboutaleb nog tegen het plan omdat hij geen terras 'walhalla' wil creëren. In het nieuwe plan blijft de rijbaan toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De stoepen en parkeerplaatsen mogen gebruikt worden om de terrassen te vergroten.

"We zijn er erg blij mee", zegt Herman Hell. "Het terras wordt een stukje groter en alle beetjes helpen."

Niet blij

Er is vreugde bij de café-eigenaren en bezoekers maar buurtbewoners reageren verdeeld. Ze zijn niet allemaal even blij met de plannen. "De kroegbazen wonen in Hillegersberg en wij zitten hier met onze familie", zucht Joan Ondaan die in de Eendrachtsstraat woont. "Het gaat ze alleen maar om geld verdienen."

Ondaan vreest dat hulpdiensten zoals brandweer en ambulances straks minder snel bij haar flat zijn omdat de Witte de Withstraat, de huidige toegangsweg, dan afgesloten is. Ondaan heeft samen met buurtgenote Diana Nijhoff een brief naar de horeca-ondernemers en burgemeester Aboutaleb gestuurd.

"Onze ervaringen met tijdelijke plannen, is dat ze later stilzwijgend worden omgezet naar een permanent plan", leggen de dames uit. "We begrijpen dat we met elkaar het hoofd boven water moeten houden, maar dat kan alleen door wederzijds respect te tonen naar elkaar."

Autovrij

Het is niet zeker of de Witte de Withstraat volledig autovrij wordt. Het zou kunnen dat de straat gedeeltelijk wordt afgesloten. "In verband met de routes van de ambulance", legt stadsmarinier Arwin Siermans uit. Die knoop wordt binnenkort doorgehakt.

Eigenaar Addy Seuren van dans- en balletkledingwinkel Studio Paraddy hoopt in ieder geval dat zijn gedeelte van de straat nog gewoon toegankelijk blijft. "Wij willen voor onze klanten met de auto bereikbaar blijven. Er komen ook mensen van buiten de stad naar onze winkel." Als zijn gedeelte van de straat wordt afgesloten vreest hij het ergste. "Ik denk dat we dan moeten sluiten."

Maandag 1 juni is de datum waarop de kroegen weer opengaan volgens de RIVM-richtlijnen. Dat is nog te kort dag om de straat ook autovrij te maken. Dit gebeurt waarschijnlijk eind volgende week.