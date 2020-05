Toren tot 200 meter hoog bij nieuw Schiekadeblok in Rotterdam

Het meest opvallend wordt de woontoren van maximaal 200 meter aan de Schiekade. Aan het Delftseplein komt nog eens een woontoren van zeventig meter. Op de spoorstrook zullen topsegment kantoren worden gebouwd.

De hoge woontoren is gekoppeld aan het Schieblock-pand, dat deels wordt behouden. De panden met cultuurhistorische waarde langs de Delftsestraat blijven ook bestaan. Op deze gebouwen komt een hotel. Midden in het gebied komt een groen binnenhof en de Luchtsingel krijgt een opvolger.

680 woningen

Er moeten ongeveer 680 woningen in de woontorens komen. Hiervan is minimaal 10 procent sociale woningbouw (met een minimum van 75 woningen) en minimaal 30 procent middensegment. De overige woningen vallen in het hoger en topsegment. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor de detailhandel, horeca en een cultureel/maatschappelijk programma.

Er is nu al een mix aan horeca, cultuur en design in het gebied, maar dat moet worden uitgebouwd. De invulling daarvan zal door de komst van de woningen veranderen. De terrassen sluiten uiterlijk om 23.00 uur en er komt maar één nachtclub. In de Delftsestraat en het Schieblock blijven kantoren voor bedrijven.

De volgende stap is nu dat de plannen verder uitgewerkt worden tot uiteindelijk een bestemmingsplan. Dan wordt ook bepaald wie het gaat bouwen.

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) is blij met de keuze om de spoorstrook te betrekken bij de ontwikkeling en daar extra kantoren te bouwen: "Het Schiekadeblok krijgt zo een nieuwe toekomst op een toplocatie. Het wordt een bruisende mix van hoogbouw, kantoren en creatieve bedrijven.’’

Historie

Het Schiekadeblok heeft een historie. Eerdere ontwikkelingen voor het gebied liepen uit op niets. De gemeente investeerde 52 miljoen euro in de plannen van projectontwikkelaar LSI voor de bouw van kantoren in het Schiekadeblok, in de buurt van het Hofplein. Uiteindelijk kwam deze bouw niet van de grond en bleef de gemeente achter met duur aangekochte grond.

De Rekenkamer kwam hierna met een rapport. Hieruit bleek dat oud-wethouder Visser, toen nog hoofd Stadsontwikkeling, informatie zou hebben achtergehouden. Vanwege het achterlaten van die informatie had voormalig wethouder Karakus geen goed inzicht in de mogelijke risico's die er bij het project kwamen kijken, zo concludeerde de Rekenkamer. Visser is toen uiteindelijk zelf opgestapt.