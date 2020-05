Musea bijna weer open: dit verandert er voor de bezoekers

Goed nieuws voor de cultuurliefhebbers: de musea gaan na het weekend, op 1 juni, weer open. Vanwege de coronamaatregelen wordt het wel anders dan voorheen. Zo zit een spontaan bezoekje aan de Kunsthal of het Maritiem Museum er bijvoorbeeld niet meer in. Er wordt namelijk gewerkt met een tijdslot, wat betekent dat je vooraf, online, moet reserveren voordat je cultuur kan gaan snuiven.

"Wij mogen maximaal, tegelijkertijd, 300 mensen binnen hebben", vertelt Hanne Marckmann van het Maritiem Museum. Hierbij is gekeken naar het aantal vierkante meters van het museum. "We hebben volgens het museumverenigingprotocol allerlei maatregelen moeten treffen om te zorgen dat we weer bezoekers kunnen ontvangen."

Surfplank

Het museum gaat werken met eenrichtingsverkeer, de looproutes worden aangegeven met speciale stickers op de vloer. Om opstoppingen te voorkomen, is het niet meer de bedoeling dat mensen foto's maken. En ook het handhaven van de anderhalve meter afstand is een belangrijk punt. Hier hebben ze bij het Maritiem Museum wel iets passends op bedacht.

"We hebben een drie meter lange surfplank waar iemand mee rond loopt, in de entree hier. Ook om aan te geven van: 'zoveel is dat dus anderhalve meter voor én anderhalve meter achter'. En we hebben ook bootjes die anderhalve meter groot zijn, daar lopen ook mensen mee rond."

Marckmann kan bijna niet wachten om weer open te gaan. "Ik heb er ontzettend veel zin in. De afgelopen twee weken moesten we in een sneltreinvaart alles in orde maken. Dus ik sta te popelen om hier te staan en bezoekers te ontvangen."

Alle handen uit de mouwen

In de Kunsthal in Rotterdam zijn ze ook alles in orde aan het maken om weer open te kunnen op 1 juni. "Alle handen uit de mouwen op anderhalve meter afstand", zegt de zichtbaar blije directeur Nathanja van Dijk. "We hebben enorm veel veranderingen in het gebouw gedaan. Maar, het zijn eigenlijk subtiele ingrepen."

Ze legt uit dat het allemaal wel wat voeten in aarde had. "Wat we belangrijk vonden is natuurlijk dat je een veilig bezoek hebt, en dat je in goede banen door het gebouw wordt geleid. Maar, we hebben ook echt gekeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Kunsthal de Kunsthal blijft."

Net zoals bij het Maritiem Museum moet je ook hier van tevoren een kaartje kopen en is er een vaste looproute, waarvoor zelfs een nieuwe trap is gebouwd. "Maar binnen die looproute en zeker binnen in grote tentoonstellingen is er wel een bepaalde vrijheid om rond te lopen. Dus je hebt geen kijkvakken en een ook geen rigide manier van lopen. Dus je kan wel op jouw manier door de ruimtes lopen. En je mag er gewoon foto's maken."

Het museum moet het wel doen met veel minder bezoekers dan ze gewend zijn, zo'n 300 per dag, en winstgevend is dit niet. "Het is niet rendabel, maar we zijn er voor het publiek en onze partners. We vinden het heel erg belangrijk om open te gaan. En we hebben dus ook alles op alles gezet om dit in orde te maken."