Na vervelende uitingen nu bloemen en chocola voor supermarktmedewerker Iris

Albert Heijn Puttershoek was er afgelopen week helemaal klaar mee: het onbeschofte gedrag van klanten in de supermarkt. Het personeel, waaronder de 18-jarige Iris Klaver, kreeg allemaal vervelende uitlatingen naar het hoofd geslingerd. Maar een post op Facebook bracht daar verandering in.

Iris is ook donderdagmiddag in haar oranje hesje flink in de weer met desinfectiedoekjes en schoonmaakmiddelen. "In het begin moesten mensen heel erg wennen om in hun eentje boodschappen te doen of een karretje mee te nemen", blikt Iris terug. "Maar de laatste tijd raken daar steeds meer mensen aan gewend en zijn er positieve reacties."

Dat komt door een Facebook-post van de supermarkt. Iris luchtte vorige week haar hart bij haar teamleider Wouter van der Heiden, nadat het vervelende gedrag van klanten Iris te veel werd: de spreekwoordelijke emmer was vol gelopen.

Iris, een uitzendkracht, is niet de enige in de supermarkt die soms last heeft van ongepast gedrag. "Mensen lopen dan met armbewegingen te zwaaien of gaan de afgesloten paden in", vertelt Van der Heiden. "Ze stellen dan dat zij het recht hebben om het pad in te lopen, maar we sluiten bewust de paden af om het personeel te beschermen. De klanten gaan door de barricaden heen."

Van der Heiden: "Als we hen hierop aanspreken, dan trekken ze van leer. 'Dat je maar een vakkenvuller bent', bijvoorbeeld. Of ze vragen zich af waar je je eigenlijk mee bemoeit. Ze willen dan zelf hun vlees uitkiezen." Het gebeurt slechts een paar keer per week, benadrukt de teamleider. Maar de vervelende uitlatingen doen veel met Van der Heiden.

Bloemetje en chocola

Maar de Facebook-post heeft veel positieve reacties opgeleverd, merken Iris en Van der Heiden. Sterker nog, er zijn zelfs klanten die bij Iris hun excuses aanbieden. "Sindsdien zijn er alleen maar positieve reacties", vertelt Iris. "Ze komen een bloemetje of een chocoladereep brengen."

Klanten hebben begrip voor de maatregelen van de supermarkt. Zo wilde Wessel Mast met zijn vriendin boodschappen gaan doen, maar hij mocht niet samen met haar de supermarkt in. Dus moest Wessel buiten wachten.

"Ik zit er niet zo mee", geeft Wessel toe. Hij vindt het geen probleem om buiten te wachten. "Als je het coronavirus wilt bestrijden, dan moet je naar het personeel luisteren wat je moet doen." Storm Verberne, die ook boodschappen kwam doen, is het met Wessel eens. "Waarom zou je lelijk tegen iemand doen die haar werk doet?"

Zolang het nodig is, blijft Iris in de supermarkt werken. "Ik hoop dat de reacties positief blijven. De negatieve reacties zijn naar mijn gevoel voorbij."

