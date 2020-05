Het weer van vandaag: zonovergoten

Vandaag is het zonovergoten en vanmiddag wordt het 20 graden aan zee, en 22 graden landinwaarts. In het oosten van de regio kan er een stapelwolkje ontstaan. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4. Langs de kust wordt de wind vanmiddag af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het eerst nog zonnig, de nacht verloopt helder. Het koelt af naar 10 graden.

Morgen is het zonnig en wordt het warmer. In de middag ontstaan er ten oosten van Rotterdam enkele stapelwolken. Bij een matige - en aan zee in de middag soms vrij krachtige - oosten- tot noordoostenwind wordt het landinwaarts zo'n 23 graden.

Warm en zonnig

Tijdens de Pinksterdagen zorgt een krachtig hogedrukgebied boven Noorwegen voor een noordoostelijke stroming, waarmee droge en warme lucht wordt aangevoerd. De dagen verlopen dan ook zonnig met af en toe hoge sluierbewolking en in de middag landinwaarts een enkele stapelwolk. In de middag wordt het zondag 22 graden en op maandag 24 graden. Ook op dinsdag is er veel zon en wordt het warmer met maxima tussen 25 en 28 graden.