Hoe een styliste nu espressomachines repareert

Het is een bekend verhaal voor veel zzp'ers in deze coronacrisis: het aantal opdrachten daalt. Ook voor stylist en visagist Elseline Hokke is dit de realiteit. Haar hobby - het repareren van espressomachines - is in deze tijden een schot in de roos. Door het thuiswerken willen mensen ook goede koffie in huis, heeft Hokke gemerkt.

Een piepklein kamertje in haar huis in Hillegersberg is de basis van haar reparatie-imperium. "Mijn womancave", grapt ze. "Waar ik deze oude machines weer wat liefde geef." Apparaten worden via Marktplaats of bij de kringloop ingekocht, gerepareerd en vervolgens weer doorverkocht. Maar liefst vijftien exemplaren staan er in het kleine kamertje. De nieuwprijs van sommige apparaten kan oplopen tot elfhonderd euro. "Dat is geen rotzooi."

Vieze koffienagels

Door de coronacrisis heeft ze veel tijd gehad voor haar hobby en veel geleerd over espresso-apparaten. "De binnenkant moet schoongemaakt worden", wijst ze op een oud apparaat. "Ik ga de maalschijf controleren en ontkalken! Dat is echt een dooddoener voor espressomachines."

Dat ze een tovenaar met dit soort machines was, was voor Hokke ook een verrassing. "Ik wist niet dat ik dit kon, ik heb ook helemaal geen achtergrond in techniek, maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. Normaal werk ik met kwastjes en maak ik mensen op. Nu zit ik met vieze koffienagels, die ik in amandelolie moet weken."

De plotselinge carrièreswitch bevalt Hokke wel. "Het is heel leuk om ineens een heel ander beroep aan te gaan. Ik mag dan door corona geen opdrachten hebben, maar ik heb daardoor wel veel tijd voor dit soort projecten."

Het gaat goed met de reparaties. Steeds meer klanten weten haar te vinden via Instagram. "Ik mag niet klagen. Het is niet dat ik er een villa van kan kopen, maar het is een onwijs leuke bezigheid die zichzelf terugbetaalt."

Ze merk op dat mensen tegenwoordig goeie koffie meer waarderen. "Vooral omdat er meer thuis wordt gewerkt. Dat heb ik zelf ook, ik wil ook gewoon een lekker bakje."

