Botsing met vrachtwagen zorgt voor file A29

Er staat zo'n acht kilometer file tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. De vertraging bedroeg rond 7:00 uur een halfuur.



Woendagochtend was het ook raak op de A29. Toen waren er twee rijstroken afgesloten door een ongeluk in de Heinenoordtunnel. Een vrachtwagen was in de tunnelbuis lading verloren, waardoor meerdere auto's beschadigd raakten.