Rellen en ander Europees succes overschaduwen 'vergeten' UEFA Cup-winst Feyenoord in 1974

Na het succes van Feyenoord in 1970, met het winnen van de Europa Cup I, pakten de Rotterdammers vier jaar later, op 29 mei 1974, nog een grote prijs: de UEFA Cup. Maar mede door het succes van de Nederlandse voetbalclubs in die tijd voelt het misschien als een ondergeschoven kindje.

De 'vergeten finale' van 1974 ging over twee wedstrijden. Feyenoord reisde eerst af naar Londen, waar het tweemaal op achterstand kwam. Mede door doelpunten van Willem van Hanegem en Theo de Jong werd er met 2-2 gelijkgespeeld.

Een week later kan Feyenoord de klus in de eigen Kuip klaren. "Thuis waren we veel sterker dan Tottenham. Uit was het gelijkwaardig, maar thuis waren we gewoon de betere ploeg", zegt Lex Schoenmaker resoluut.

Dat uit zich ook in de score. Twee minuten voor rust is het Wim Rijsbergen met zijn eerste en uiteindelijk ook enige, Europese goal voor Feyenoord. "Je moet ze ook maken op het goede moment. Het heeft natuurlijk geen zin om dat in de voorrondes te doen", blikt hij met een knipoog terug.

Balende Boskamp

Rijsbergen ziet vanaf de penaltystip dat Spurs-keeper Pat Jennings een vrije trap niet goed verwerkt en de bal precies op het hoofd van de oud-verdediger slaat. "Ik was niet de grootste, maar toevallig stond ik daar. Dat was natuurlijk wel aardig om een goaltje te maken. Zeker in je eigen stadion in zo'n belangrijke wedstrijd."

Lang blijft de ploeg van trainer Wiel Coerver met 1-0 aan de leiding. Tot zes minuten voor tijd. Peter Ressel krijgt de bal in het strafschopgebied aangespeeld van Jan Boskamp. Ressel aarzelt niet en knalt de bal diagonaal achter Jennings: 2-0.

Schoenkamer en zijn ploegmaten weten het op dat moment zeker: de Cup is binnen. "Bij 2-0 zag je het ook aan Peter zelf. Die bleef minuten lang met zijn armen in de lucht staan. Behalve Jan Boskamp dan, die gaf hem een klein aaitje over zijn bol. Jan was niet blij dat hij niet meer had gespeeld dat jaar..."

Rellen

Behalve het sportieve succes, kreeg het Nederlandse voetbal in die tijd ook voor het eerst te maken met hooliganisme en rellen. "Je zag wel schermutselingen op de tribune'', herinnert Rijsbergen zich nog. "Maar we kregen pas wat van de knokpartijtjes op de tribune mee, toen we beneden in de gang allerlei gewonden zagen liggen. Dat hakte er wel even in."

Tien minuten voor het rustsignaal breken de Britse voetbalfans door de hekken van het uitvak en stormen de tribunes van de Kuip op. Ook Schoenmaker weet het nog heel goed. "Toen we na rust weer het veld opkwamen zagen we de vele lege plekken op de tweede ring. Dan denk je: wat is hier gebeurd? In de rust hebben we er niet veel van meegekregen. Eigenlijk kwam dat pas na de wedstrijd."

Ondanks alle onrust op de tribunes wordt de wedstrijd uitgespeeld en pakt Feyenoord, na de Europa Cup I en de Wereldbeker, de derde grote internationale prijs uit de clubgeschiedenis.

"Toen het laatste fluitsignaal klonk zag je dat iedereen ingetogen was. We moesten de UEFA Cup ophalen en nog een ereronde lopen. Dat moest van de mensen van de politie heel snel gaan", weet Schoenmaker nog.

Vergeten finale

Mede door de Europa Cup I-winst van vier jaar eerder, de daarna drie opéénvolgende Europese titels van Ajax en de tweede UEFA Cup-zege in 2002, is de overwinning van 1974 een beetje in de vergetelheid geraakt.

Schoenmaker had in het seizoen 1973/1974 met tien Europese treffers een belangrijk aandeel in het succes. Hij baalt nog altijd dat er zo weinig aandacht aan besteed werd en wordt.

"In 2002 was het ineens geweldig. Feyenoord was de allereerste die de Europa Cup I won, maar ook de allereerste die de UEFA Cup won. En dat wordt een beetje naar de achtergrond verdrongen. Dat vind ik nog steeds jammer."