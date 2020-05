Twee aanhoudingen na fatale schietpartij Rotterdam

Voor de dodelijke schietpartij vrijdagochtend in Rotterdam-IJsselmonde zijn korte tijd later twee verdachten aangehouden op de Dordtsestraatweg. Het gaat om een 21-jarige man uit Dordrecht en een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

De schietpartij leidde tot een politieachtervolging richting Dordtsestraatweg. Daar zag een getuige rond 7:30 uur een bestuurder de macht over het stuur verliezen. Het voertuig knalde tegen een andere auto aan. Twee mannen kwamen de wagen uit en probeerden te vluchten.

"Er stonden een stuk of tien politiewagens", vertelt de getuige. "De mannen probeerden nog weg te komen, maar zes politieagenten liepen met getrokken wapens op ze af." De mannen konden gelijk ingerekend worden. De politie vermoedt dat het de mogelijke daders zijn.

Een heftig begin van de ochtend, zegt de getuige. "Een van de jongens kwam mijn richting uit gerend. Ik was maar wat blij dat ik achter een auto stond. Ik was ook gelijk wakker."

Chipsbakje

Rond 7:00 uur 's ochtends werd er geschoten op een man voor een huis op de Bramentuin. Het gaat om de 30-jarige bewoner van het huis. Er is geprobeerd hem te reanimeren in de voortuin, maar dat bleek tevergeefs. De man ligt nog altijd in zijn voortuin, zag Rijnmond-verslaggever Laurence van Ham. "Het is hier afgezet", vertelt ze op Radio Rijnmond, "en het slachtoffer ligt hier nog."

"Het lijkt alsof hij onderweg was naar zijn werk, het bakje chips ligt er nog naast." Volgens buurtbewoners is de man door zijn hoofd geschoten. "Het is een vervelend aanzicht", merkt Laurence op. Buurtbewoners zijn dan ook aangeslagen. "Er hangt een sombere sfeer."

De oorzaak van de schietpartij is vooralsnog onduidelijk.

Eerder deze week zou er ook al zijn geschoten in Rotterdam-IJsselmonde. Een getuige dacht schoten te horen in de Groene Tuin, het bleek om paintballwapens te gaan. De politie hield dinsdagavond twee mannen aan.



De fatale schietpartij is de jongste in een reeks in Rotterdam. Of er een link is tussen de schietpartijen, kan de politie nog niet zeggen.