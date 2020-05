In dit liveblog vind je al het nieuws over het coronavirus van vrijdag 29 mei.

Het belangrijkste nieuws:

- Het totaal aantal coronadoden in onze regio staat nu op 693.

- Het totaal aantal regiogenoten dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) nam donderdag toe met drie, dat aantal staat nu op 1218.