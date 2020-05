'Ervaren' Bijlow: 'Ik krijg bij Feyenoord steeds meer te zeggen'

Justin Bijlow kan niet wachten tot de competitie weer begint. De doelman van Feyenoord is fit en voelt zich belangrijk in het veld. Rijnmond sprak lang met de huidige eerste keeper van Dick Advocaat.

Ondanks zijn 22 jaar is Bijlow is na Jens Toornstra degene die het langst bij de selectie van Feyenoord zit. "Ik was daar best verbaasd over, maar ik voel wel dat ik wat ouder word en steeds meer te zeggen heb hier."

De doelman zette zijn eerste stappen op het trainingsveld bij het eerste elftal in het seizoen 2015/2016. "Ik was volgens mij 17 toen ik voor het eerst mee mocht trainen en mee op trainingskamp ging naar Portugal. Toen Warner Hahn geblesseerd raakte, werd ik officieel toegevoegd tot de selectie en sindsdien is de lijn alleen maar omhoog gegaan. En nu ben ik eerste keeper."

Bijlow raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd en had Kenneth Vermeer voor zich. Vermeer vertrok in de winterstop naar LAFC uit de Verenigde Staten en Bijlow, inmiddels weer fit, kreeg zijn plek onder de lat weer terug. In totaal keepte na de winterstop zeven duels.

En toen brak de coronacrisis uit en werd de eredivisie stopgezet. "Tja", zucht de Rotterdammer. "Het was heel vervelend. Ik denk dat ik het na de winterstop goed deed. Nu heeft het coronavirus roet in het eten gegooid. Maar ook hier komen we uit en is het wachten tot september."

Oranje

Bijlow denkt niet in 'wat als'. Met het Europees Kampioenschap voetbal op komst werd zijn naam bijvoorbeeld genoemd als één van de keepers in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

"Die verhalen heb ik ook gelezen en gehoord. Ik heb er zelfs ook aan aantal interviews over gegeven. Maar wat ik toen ook al zei: ik moet het per wedstrijd bekijken en mijn best doen. Dan had ik in de zomer wel gehoord of ik mee mocht naar het EK."

In maart werd hij overigens niet opgenomen in de voorselectie van Koeman. "Dat was jammer, maar aan de andere kant ook weer logisch. Ik had toen pas zes wedstrijden gespeeld. Maar wie weet. Gelukkig voor mij is het toernooi met een seizoen uitgesteld. Dan heb ik er misschien meer kans op."

De bondscoach kwam in februari langs op het trainingscomplex van Feyenoord. Hij sprak daar met Dick Advocaat en Steven Berghuis, maar sprak niet met Bijlow. ''We hebben alleen de hand geschud. Toen mocht dat nog."



'Lege Kuip verschrikkelijk'

Inmiddels heeft Feyenoord al een aantal weken de training in kleine groepjes hervat. Bijlow traint samen met Nick Marsman, los van de groep. "Voor een keeper is het buiten het contactverbod vrijwel hetzelfde. We kunnen gewoon de keepertraining volgen, alleen zijn we met minder. De andere jongens staan in de andere groep. En we staan niet met z'n tweeën in de goal, maar alleen."

Bijlow heeft op televisie gekeken naar de herstart van de Bundesliga. In Duitsland wordt er wel gevoetbald en ik Nederland niet. "In ieder geval ben ik blij dat we weer voetbal kunnen kijken en geen samenvattingen van het afgelopen seizoen. Als ik eerlijk mag zijn, lijken het net oefenwedstrijden. Ik vond het een mooi initiatief met het nepgeluid in het stadion. Dat was wel beter kijken."

De Kuip blijft voorlopig ook leeg. Ook als de eredivisie in september weer begint. "Het is eigenlijk verschrikkelijk. Het is leuk dat je weer mag voetballen, maar met supporters is het vele malen leuker. Je voelt dan lekker die druk en spanning. Daar doet je het voor als topsporter. Het is jammer, maar ook daar moet je aan wennen."



Salarisverlaging

De spelers van Feyenoord hebben de afgelopen weken onderhandeld met de directie over een salarisverlaging. Jens Toornstra, lid van de spelersraad van de Rotterdammers, gaf begin mei aan dat ze in onderhandeling waren. Uiteindelijk kwam het dinsdag tot een akkoord.

Bijlow is blij met de uitkomst. "De geprekken zijn in een goede sfeer verlopen. Zonder ruzie of wat dan ook. We zijn er goed uitgekomen met z'n allen. Wat er precies uitgekomen is houden we voor onszelf."De club doet een beroep aan de supporters om hun steun te betuigen door bijvoorbeeld hun seizoenkaart te verlengen. "Maar het moet wel van twee kanten komen. Dus niet alleen van de supporters, maar ook wij moeten ons steentje bijdragen. En zo hopen we dat de spelers en supporters de club Feyenoord kunnen helpen in deze zware tijd."