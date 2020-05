Man met half miljoen in boodschappentas aangehouden

Een opmerkelijke vangst afgelopen woensdag: de Rotterdamse politie vatte een 51-jarige man uit Braziliƫ in de kraag, die met een half miljoen over straat liep. De man is aangehouden op verdenking van witwassen.

De man had de briefjes netjes in een boodschappentas gedaan en liep daarmee rond. De politie was getipt en zag de man met een zogenoemde bigshopper bij de Argonautenweg in een auto stappen.

De man is aangehouden. Hij had inderdaad een tas met inhoud bij zich. Het geld is geteld en in beslag genomen. In totaal zat er 525.000 euro in de tas.