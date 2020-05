Bewoners in shock na explosie: 'Ik dacht dat iemand tegen de flat aanreed'

De explosie aan de Rotterdamse Vignolastraat heeft het een en ander losgemaakt in de buurt. Tientallen bewoners van het appartementencomplex stonden rond 08:00 uur buiten, te wachten tot ze hun woning weer in mochten.

"Ik hoorde een enorme knal", vertelt buurman Simon. "Ik schrok er wakker van." Simon woont schuin onder de woning waar de explosie plaatsvond. "Er was zeker wel paniek vanmorgen. Ik kon ook niet geloven dat het echt gebeurde, ik dacht dat het voor de sfeer was of zo."

De tekst gaat verder onder de video



Op het moment van de knal lag hij nog in bed. "Ik heb snel kleren aangetrokken, toen werd al door de politie geroepen dat we zo snel mogelijk de flat uit moesten." Ook buurvrouw Rika lag nog te slapen. "BOEM, hoorde ik. Ik dacht dat er iets van de galerij werd gegooid, of dat iemand tegen de flat aanreed. Maar een explosie... Nee, dat kwam niet in me op." Op de gang en in het trappenhuis, was er sprake van paniek. "Maar eenmaal buiten ging het heel beheerst."

Daar zitten de bewoners vrijdagochtend in het gras, terwijl er koffie en thee door buurtgenoten wordt uitgedeeld. "We wonen aan de overkant", vertelt een van de vrouwen. "Ik heb bewoners aangeboden om bij mij binnen te wachten; er zit nu een vader met zijn dochtertje."

Onwerkelijk

Iets verderop in het gras zit Yolanda, omringd door een hond en een vogel. "Nee, het is geen kaketoe, maar een grijze roodstaartpapegaai", corrigeert ze de verslaggever, terwijl het dier rustig op haar arm zit. "Met papegaai Grover gaat het goed hoor, en met de baas ook. Je schrikt even, en het is vervelend." Ook Simon schrok behoorlijk van de explosie. "Ik voel me nog een beetje shaky. Het is vooral heel onwerkelijk."

Tekst gaat verder onder de foto



Onderbuurman Mounir laat het allemaal over zich heenkomen. "Ik lag lekker te slapen, tot ik een hele harde klap hoorde. Ik keek uit het raam en zag allemaal glas op de straat liggen." Hij is zo snel naar buiten gegaan, dat hij in alle haast vergeten is schoenen aan te trekken. Op z'n sokken staat hij te wachten tot hij het huis weer in mag.



Dani staat er hoofdschuddend naast. "Ik heb die bewoner wel vaker gezien, die is niet helemaal honderd. Ik kwam hem net in het trappenhuis tegen, en toen zei hij dat hij zelfmoord wilde plegen. Dat 'ie de gaskraan open had gezet. Het is dat ik mijn hond in veiligheid moest brengen; ik had hem het liefst van twee hoog naar beneden gegooid. Hij stond ook stijf van de drugs of medicatie, dat zag je wel aan z'n ogen."

De man is een bekende van de hulpverlening. De politie laat weten serieus rekening te houden met een zelfmoordscenario.

Gewonden

Bij de explosie aan de Vignolastraat in Rotterdam-Prinsenland raakten twee mensen gewond. De volledige gevel van de woning is eruit geblazen, de buitendeur hangt nog aan het balkon.

De bewoner van het huis is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een buurman is ter plekke gecontroleerd, omdat hij rook ingeademd had. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het appartementencomplex mogen inmiddels weer naar huis.