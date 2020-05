Orgel Joke wint Award voor Beste Thuisblijf-content

De Vlaardingse Joke Meijer heeft The Best Social Award voor Beste Thuisblijf-content gewonnen. Joke en haar orgel waren al langere tijd een hit.

De Vlaardingse werd afgelopen maand een internetsensatie met haar positieve video's, waarin ze orgel speelt. Eind januari overleed haar man. Daarna had Joke weinig om handen. Haar zoon spoorde haar aan om orgel te gaan spelen, omdat ze het instrument al een halfjaar niet had aangeraakt.



Sindsdien is ze een hit; zo vinden ze ook bij The Best Social Media, waar dagelijks online materiaal verzameld wordt: "Ze steelt al een tijdje onze harten en haar assortiment aan liedjes lijkt nooit op te raken."

36-duizend volgers

"Het is onwerkelijk", zei Joke eerder tegen Rijnmond, die inmiddels tienduizenden volgers heeft. "Zesendertigduizend zijn wel heel veel mensen die je volgen. Dat verwacht je niet."