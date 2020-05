Burgemeester Kolff: 'We leggen geen meetlat langs elk terrasstoeltje'

Stralend weer, terrassen die weer open gaan en veel mensen die vrij zijn. Tweede Pinksterdag belooft een mooie dag te worden. "Maar we moeten ons beseffen dat het coronavirus nog niet onder controle is en dat we ons ook vanaf 1 juni zo goed mogelijk aan de maatregelen moeten houden", zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Het kabinet kondigde eerder een aantal versoepelingen aan die vanaf 1 juni, op Tweede Pinksterdag, ingaan. Zo gaat het openbaar vervoer weer volgens normale dienstregeling rijden, waarbij gebruik van mondkapjes voor reizigers verplicht wordt gesteld. Ook gaan terrassen en restaurants vanaf maandag 12:00 uur weer open en kunnen liefhebbers weer terecht in musea.

"We moeten ons beseffen dat we die stap van 1 juni hebben verdiend door terughoudend te zijn; door afstand te houden en drukte te vermijden", zegt Kolff. "Dat vraagt iets van de mensen zelf: een stukje eigen verantwoordelijkheid en goed naleefgedrag."

De veiligheidsregio gaat vanaf maandag de terrassen dan ook niet stuk voor stuk controleren om te kijken of de anderhalvemeterregel in acht wordt genomen. "We hebben gezegd dat we niet met een meetlat langs elk terrasstoeltje gaan. Horecaondernemers weten wat hen te doen staat, zij hebben ook protocollen ingediend. We verwachten dat zij toezien dat het bij hun horecazaak of op hun terras goed verloopt. Wij zullen vooral de excessen handhaven, of als mensen bewust met de pet ernaar gooien."

Horecaondernemers in onder meer Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben via de gemeente terrasuitbreiding kunnen aanvragen. Ook bij de gemeente Dordrecht zijn dergelijke verzoeken binnengekomen.

"Maar wij hebben gezegd dat we eerst beginnen met terrassen zoals ze waren qua oppervlakte", zegt Kolff. "Er is zeker meer mogelijk, maar laten we niet te hard van stapel lopen. We kunnen beter na één of twee weken zeggen dat we gaan verruimen, dan dat je grootschalig begint en na een week moet constateren dat je moet afschalen."



Hotspots

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelde aan het begin van de corona-uitbraak 62 zogeheten hotspots vast. "Dat waren gebieden die sneller druk zijn met mooi weer, maar bijvoorbeeld ook de markten vielen daaronder", legt Kolff uit. Op Hemelvaartsdag werden vier van zulke gebieden in Dordrecht en Zwijndrecht gesloten.

Voor het Pinksterweekend sluit Kolff niet preventief bepaalde hotspots. "Dan krijg je het effect dat mensen ergens anders naartoe gaan, en dan wordt het daar weer druk. We houden het voor dit weekend goed in de gaten en als het ergens te druk wordt, kan het zijn dat we dat gebied alsnog afsluiten."



