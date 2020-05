E-bikes voor loges van het Daniël den Hoed Familiehuis

Familieleden van patiënten in het Erasmus MC kunnen verblijven in het familiehuis van Daniël den Hoed in Rotterdam-Zuid. Maar om snel en veilig daarheen te kunnen, heb je wel vervoer nodig. Sander de Kramer ging langs bij de loges met een verrassing.

Het Familiehuis komt vanaf eind 2021 recht tegenover het EMC te staan, maar zit nu nog in Rotterdam-Zuid. Petra van Rijn van het Familiehuis: "Hier logeren familieleden van kankerpatiënten om dicht bij het ziekenhuis te zijn tijdens de behandeling."

"Mijn man heeft een nieuw steunhart gekregen twee weken geleden", vertelt mevrouw Offermans aan Sander. "Dus ik mag ook hier blijven logeren omdat het een hele zware ingreep is." Mevrouw Offermans en haar man wonen in Limburg, heen en weer reizen is dan geen optie. "Ik ben al vier weken hier. Het is hier top."

'Het is een warme deken'

Ook de man van mevrouw Aanscholt ligt in het Erasmus MC. "Hij ligt nu drie weken in het ziekenhuis. Hij heeft slokdarmkanker. Na een ingreep had hij wat complicaties en toen hebben ze ook nog een buikoperatie moeten doen. Dus ik ben ook langer hier dan gepland, maar het gaat nu wel heel goed met hem. En deze plek is een warme deken, net een thuis."

Omdat het Familiehuis niet om de hoek zit van het EMC, schreef Petra een brief aan Sander. "Hoe fantastisch zou het zijn als we in deze tijd kunnen beschikken over een e-bike zodat onze gasten als het nodig is snel naar het ziekenhuis kunnen?"

En dat heeft Sander voor de logés geregeld. De vrouwen zijn onder de indruk. "Wat aan aanwinst", vindt mevrouw Offermans. "Hier gaat gebruik van worden gemaakt", valt mevrouw Aanscholt haar bij. "Ik heb er zelfs kippenvel van", zegt Offermans. "Dit is echt fantastisch", vult Van Rijn aan.

Zie jij nu deze video en denk je: ik kan ook wel een financieel zetje in de rug gebruiken? Geef je dan op voor Rijnmond Helpt , en wie weet staat Sander binnenkort bij jou op de stoep!

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier