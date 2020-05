Buurt geschrokken na liquidatie 30-jarige man in IJsselmonde

De Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde is vrijdagmorgen opgeschrikt door een liquidatie. Een 30-jarige bewoner werd voor zijn huis doodgeschoten. Een bakje chips en een pet lagen nog in de stenen voortuin. Twee mensen zitten vast.

Er hangt vrijdag een grimmige sfeer in de Bramentuin. Buren staan buiten in de straat, maar willen niet praten over hun buurman, die 's ochtends op brute wijze om het leven is gebracht.

Triest

"Ik hoorde vijf klappen", zegt een buurman. Hij is een van de weinigen die zijn verhaal wil doen. "Vijf keer, dat was het." Wat die klappen precies waren, had hij toen nog niet helemaal door. Pas daarna hoorde hij dat er iemand dood was geschoten. "Daar ben ik zeker van geschrokken. Ik heb ook kinderen - die waren weliswaar niet in de buurt, maar zodra je ouders bent... Ik vind het triest."



Het 30-jarige slachtoffer kende hij niet. "Maar het zijn jonge mensen, dat blijft in je hoofd hangen." De man woonde volgens buurtbewoners met zijn zusje en moeder in het huis, een broer woonde ergens anders. "Het was een rustige jongen", vertelt een buurvrouw.

Volgens een andere buurman zou het schering en inslag zijn in de buurt. Hij vindt het er al tijden onrustig. "Er komen allemaal dure wagens de wijk in, om na vijf minuten weer te vertrekken. Dan weet je het wel hè?"

Vrijdagochtend is er meerdere keren geschoten op de 30-jarige bewoner. Er is geprobeerd hem te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. Er zijn twee mannen aangehouden: een 21-jarige uit Dordrecht en een 20-jarige uit Capelle aan den IJssel.