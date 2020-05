Zomerlezen met Chris Natuurlijk

Begin je Pinksterweekend zaterdag om 08.00 uur met Chris Natuurlijk over Zomerlezen, een paradijselijke tentoonstelling waar je nu eindelijk naar toe kunt, de Puntklover die last heeft van de coronacrisis en de komende en de gaande boswachter van Natuurmonumenten op de Zuid-Hollandse Eilanden.

De boekenwereld bereidt zich voor op een zomer lang lezen. Waar je deze zomer ook doorbrengt - in je achtertuin, een huisje op de hei of toch wat verder - je vakantie begint met boeken, zegt de CPNB, de marketingorganisatie voor het boekenvak. Boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten vertelt in Chris Natuurlijk over de landelijke campagne die begint met de Spannende Boekenweken en hij bespreekt een nieuwe Rotterdamse detective waarin hij zelf een klein rolletje speelt.

Paradijselijke tentoonstelling in het Natuurhistorisch

Eindelijk gaan de musea weer open, na maanden van stilte door de coronacrisis.

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam opent met de tentoonstelling Roos Holleman: Wallacea.

Vogelhuiden van bijeneters, boshoenders en paradijsvogels uit Indonesië in de negentiende eeuw verzameld door de natuuronderzoeker Alfred Russel Wallace zijn getekend door Roos Holleman. In Chris Natuurlijk vertelt dAlexander Reeuwijk er prachtige verhalen bij.

Puntklover heeft het moeilijk

Na uitstel door de coronacrisis is nu de derde druk van "De Kleine Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa" uit.

De in Vlaardingen geboren kunstenaar O.C. Hooymeijer bericht vanuit zijn woonplaats Friesland over een vogel uit zijn boek die last heeft van de coronacrisis. Het is de Puntklover. Door het sluiten van shoarmazaken, poffertjestenten en andere stadse eetgelegenheden heeft deze niet-bestaande echte stadsbewoner het moeilijk en zijn er aanzienlijk minder broedgevallen waargenomen.

Komen en gaan

Boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten gaat met pensioen. De boswachter Communicatie en Beleven op de Zuid-Hollandse Eilanden heeft in Chris Natuurlijk jarenlang hartstochtelijk verhalen verteld over hoe je de natuur beleeft in de duinen en aan de kust. Zijn opvolger Mathieu Ogay staat te trappelen om het stokje van Sluijter over te nemen. In de Middelduinen op Goeree-Overflakkee vertellen de beide boswachters over hun liefde voor de natuur.

Luister zaterdag 30 mei van 08:00 uur tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.