Explosie in Rotterdamse woning: 'Er zat een colafles aan zijn lichaam gesmolten'

Een gigantische knal en dan ligt de volledige gevel eruit van een woning aan de Vignolastraat in Rotterdam-Prinsenland. Volgens de een probeerde de 56-jarige bewoner zelfmoord te plegen, volgens de ander is er meer aan de hand.

"Hij werd aan zijn lot overgelaten", zegt zijn 30-jarige buurvrouw Sounia. De man zou een bekende van hulpverlening zijn en zou in de flat begeleid wonen. Volgens de buurvrouw is er - mede door de coronacrisis - bar weinig begeleiding voor de man.

"Hij komt vaak zijn hart bij mij luchten. Zo vertelde hij dat het zich niet lekker voelde en hij meer hulp nodig had, waarna ik weer aan de telefoon hing met zorginstanties. Ik had hem nu al een tijd niet gezien, tot we vanmorgen herenigd werden."

Gigantische knal

En op wat voor manier: Sounia is namelijk het andere slachtoffer - naast de bewoner - van de explosie. "Ik las nog te slapen vanmorgen, toen ik een gigantische knal hoorde. Ik dacht eigenlijk dat het van de buurvrouw kwam; misschien had ze ruzie met haar vriend?"

Al voor ze op kon staan, werd er aangeklopt door de buurvrouw. "Ik zag de paniek in haar ogen, hoorde het geknetter van vuur op de achtergrond."



Sounia heeft een veiligheidsdiploma, dus wist ze hoe ze moest handelen. "Ik heb mensen gelijk gevraagd uit de flat te gaan."

De bewoner van het geëxplodeerde huis werd ondertussen al door een buurjongen naar buiten geholpen. "Hij zag er slecht uit. Hij was lijkbleek, zijn haren waren weggebrand en de tattoo op zijn arm hing er eigenlijk bij. Hij was helemaal verbrand." "Er was een colafles versmolten met zijn lichaam", voegt vriendin Jamila toe.

"Hij zei dat hij een sigaret wilde aansteken, maar vergeten was dat het gas nog aanstond. Toen explodeerde de boel." Haar buurman werd door een traumahelikopter met derdegraads brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Steeds benauwder

Sounia is dan nog binnen. "Ik wilde alle bewoners veiligstellen, maar de rook begon al te dalen. Ik liep mank, want ik was in glas gaan staan. Ik had net iedereen gewaarschuwd, toen ik me realiseerde dat mijn katten nog binnen waren." In paniek neemt ze de verkeerde uitgang, waardoor ze in een met rook gevulde ruimte terechtkomt. "Ik probeerde mijn shirt nog voor mijn mond te trekken, maar mijn keel begon gelijk al te prikken. Ik begon te braken en kreeg het steeds benauwder."

Ze weet buiten te komen, waar ze per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht. "Ze heeft het al zwaar benauwd als astmapatiënt", waakt vriendin Jamila over haar. Inmiddels is Sounia weer thuis, maar veilig voelt ze zich niet. "Eerlijk gezegd heb ik echt het gevoel alsof de dood me volgt. Ik heb een paar weken geleden een auto-ongeluk gehad, en nu dit. Ik ben heel schrikkerig, ik durfde mijn woning niet eens in", zegt ze emotioneel.

Ze haalt een paar keer diep adem - voor zover dat kan - en herpakt zich. "Ik hoop vooral dat het goedkomt met mijn buurman. Ik wens hem heel veel sterkte en hoop hem snel weer te zien. Ik hoop dat hij snel revalideert."