Kapitein Ron uit Maassluis geeft gratis boottochtjes aan zorghelden

"Toen ik de heftige beelden van de ziekenhuizen op tv zag, wist ik dat ik iets moest doen", vertelt Ron Berveling. De 'kapitein' uit Maassluis geeft daarom boottochtjes weg aan zorgpersoneel uit de regio. Om hen een hart onder de riem te steken in deze coronatijd. "Die ellende die zij zien is niet niks. Ik wil iets terug doen!"

Ron heeft al tientallen zorgmedewerkers in zijn sloepje gehad. Van IC-medewerkers van het Erasmus MC tot personeel van verschillende verpleeghuizen. "Toen ik een oproepje op Facebook had gezet, liep het meteen storm!", lacht de Maassluiser. Hij heeft inmiddels allerlei schrijnende corona-verhalen gehoord. Een verhaal raakte hem het meest. "Over een patiënt op de IC die zonder familie stierf. Dat is verschrikkelijk."

Ron is blij dat hij de tochtjes kan geven. "Ik heb heel veel respect gekregen voor de hardwerkende mensen in de zorg." Ron maakt geen onderscheid tussen zorgpersoneel. Iedereen is welkom. "Of je nu in een verpleeghuis werkt, in de gehandicaptenzorg of op de IC. De verhalen zijn allemaal even indrukwekkend."

Gasten

Deze middag varen er twee dames uit de thuiszorg mee. Ze zitten in hun t-shirtje achterop de boot. Ze genieten van de rust. Ook hun werk is veranderd sinds de uitbraak van corona. Clienten vereenzamen omdat ze minder bezoek krijgen en ook het contact met de thuiszorg is anders dan normaal. "We werken met handschoenen en mondkapjes", vertellen Carola en Joke. "Soms kun je niet goed ademhalen. Dat maakt het zwaar."

Ron vaart deze middag vanuit de Vlaardingse Waterpolder richting Schipluiden en de Vlietlanden. Natuur, mooie bruggen en zeilscheepjes wisselen elkaar af. Carola en Joke zijn onder de indruk. "Het is hier prachtig."

Ook Ron geniet met volle teugen van de boottochtjes. Stilzitten is niets voor hem. "De mensen vertellen mij wat ik op de televisie heb gezien. Dat is wel heel bijzonder."