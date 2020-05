Stadsbestuur Rotterdam wil flexibel renovatieplan voor Boijmans

Het Rotterdamse stadsbestuur stelt voor om het renovatieplan voor museum Boijmans van Beuningen flexibel te maken. Zodat, als er toch meer extern geld binnenkomt, de verbouwing alsnog uitgebreid kan worden. Dat schrijft wethouder Kasmi in een brief aan de raad.

Sinds mei vorig jaar is Museum Boijmans van Beuningen gesloten voor een grote asbestsanering en renovatie. Daarvoor is 169 miljoen euro uitgetrokken. Maar het stadsbestuur wil het museum uiteindelijk nog mooier en luxer maken. Hiervoor is 55 miljoen euro extra nodig. Afgesproken is dat het bedrag van externe geldschieters moet komen.

Te weinig geld opgehaald

Twee grote beoogde geldschieters, Droom en Daad (40 miljoen euro) en de BankGiro Loterij (15 miljoen euro), zijn afgehaakt. Waarom dat is gebeurd, wordt niet in het openbaar verteld. Tot juni had wethouder Kasmi nog de tijd om het geld bij elkaar te krijgen. Dat is uiteindelijk voor een groot deel niet gelukt.

Er is nu zo’n 7 miljoen euro binnen vanuit het Rijk. De gemeenteraad moet nu een besluit nemen: terug naar het basisontwerp waar 169 miljoen voor is, of toch ruimte voor meer. Kasmi denkt dat, door concrete, maar flexibele plannen te maken, er wellicht toch nog geldschieters naar voren treden.