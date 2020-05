Witwas-arrestaties: verdachten naar huis

De vier verdachten die dinsdag werden aangehouden in een grootschalig onderzoek naar witwassen, zijn vrijgelaten. Het kwartet, onder wie een echtpaar uit Papendrecht, blijft nog wel verdacht.

De 50-jarige hoofdverdachte uit Papendrecht mocht onder voorwaarden naar huis. Zo heeft hij zijn paspoort moeten inleveren, mag hij Nederland niet verlaten en moet hij zich beschikbaar houden voor politie en justitie. Zijn 55-jarige echtgenote, op papier directeur van het bedrijf, mocht ook vrijdag naar huis.

Twee andere verdachten, een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht, werden donderdag naar huis gestuurd. Zij worden verdacht van medeplichtigheid aan witwassen en/of wapenbezit.

Onderzoek

Begin 2019 kwam bij de politie informatie binnen over het autoverhuurbedrijf in Alblasserdam, waarvan de vrouw directeur is en de man volgens ooggetuigen van de aanhouding de baas speelt.

Voor het bedrijf stond al lange tijd een grote hoeveelheid elektrische (deel)auto’s waarmee ogenschijnlijk niet gereden werd. Sowieso gebeurde weinig bij het bedrijf, aldus justitie.