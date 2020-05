Stichting Roparun haalt veel geld binnen ondanks afgelasting

Vorig jaar werd een recordopbrengst bijeengebracht van 5,6 miljoen euro. De donaties lopen nog steeds binnen, maar de organisatie verwacht niet dat het record verbroken gaat worden dit jaar.

"Op dit moment zijn we ontzettend trots op elke euro die we op weten te halen in deze moeilijke tijd waarin ondersteunende zorg voor mensen met kanker niet minder belangrijk is geworden", aldus Wiljan Vloet, directeur van de Roparun. "Het is dan ook fantastisch om te zien dat de teams zich blijven inzetten voor onze goede doelen, ondanks het afgelasten van het evenement."



Een recordaantal van 340 teams zou zaterdag in Parijs en Bremen aan de start staan van de Roparun. De estafetteloop van meer dan 500 kilometer met als finish zoals altijd Rotterdam zou dit jaar voor het eerst in Bremen starten. De eerste editie vond plaats in 1992 en is sindsdien uitgegroeid tot een evenement met bijna 9-duizend deelnemers.