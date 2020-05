Tweede stalen spoorbrug komt over de Thomassentunnel

Een ingewikkelde klus, zo typeert Ronald Paul de operatie. “De installatie van de brug over de Rozenburgsesluis in april was best een huzarenstukje met dat ponton en de zware ballast. Maar deze tweede brug moet over de Thomassentunnel verplaatst worden en dat luistert nauw.”





Millimeter verschuiving

De voegen van de tunnel zijn maandenlang gemonitord en dit gebeurt ook tijdens de operatie, zodat elke millimeter verschuiving zichtbaar wordt. Maar ook de aanwezige industrie rondom de bouwlocatie, het verkeer over de N15 en het ondergrondse leidingennetwerk maakt deze operatie knap lastig.

Paul: “We hebben vooraf veel overleg gehad, kabels verlegd en bedrijfsterreinen aangepast. En we zien dit weekeinde de kers op de taart van al die jaren voorbereiding met heel veel bedrijven in de omgeving.”

Bereikbaarheid vergroten

De staalconstructie van de brug weegt 4.100 ton. Hij is 269 meter lang bijna 14 meter breed: ongeveer net zo zwaar, maar wel bijna 100 meter langer dan de andere brug over de Rozenburgsesluis. Samen moeten ze bereikbaarheid van de bedrijven via het spoor en over de weg vergroten.



De oversteek over de Thomassentunnel start zaterdag om 18.00 uur en gaat tot in de nacht door. Havenbedrijf Rotterdam adviseert havenliefhebbers om thuis te blijven en de operatie via de website www.portofrotterdam.com/theemswegtrace te volgen. De Calandbrug en omgeving zijn afgesloten voor publiek.

Verkeershinder

De Calandbrug/N15 is vanwege de werkzaamheden van vrijdagavond 21.00 uur tot maandag 1 juni 5:00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op zaterdagavond 30 mei a.s. is ook de Thomassentunnel/A15 van 18.00 tot 23.00 afgesloten om controlemetingen in de tunnel uit te voeren. Mensen die toch op pad moeten, wordt geadviseerd de actuele situatie en het routeadvies op portofrotterdam.com/theemswegtrace te lezen.