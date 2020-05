Extra steun voor Hoeksche Waardse ondernemers en clubs

Ondernemers hebben het moeilijk door de coronacrisis. Klanten blijven weg, de export is ingezakt en door de voorschriften moet er op halve kracht gedraaid worden. In de Hoeksche Waard komt het college van burgemeester en wethouders daarom met een actieplan, waarbij zo'n 4,5 miljoen euro uitgetrokken is voor noodsteun.

Uit een eerste peiling van de gemeente blijkt dat twee derde van de bedrijven in het gebied veel last heeft van de gevolgen van het virus. "Zo’n achthonderd bedrijven hebben regelingen aangevraagd, dus dat geeft wel aan dat de Hoeksche Waard economisch hard geraakt wordt en dat ondernemers het zwaar hebben”, vertelt wethouder economie Paul Boogaard.

Van de 4,5 miljoen euro is 3 miljoen euro voor garantstellingen, dus voor bedrijven die moeite hebben met het krijgen van een lening bij de bank. 1 miljoen euro is voor leningen die de gemeente zelf kan verstrekken. Verenigingen kunnen aanspraak maken op de overige 500.000 euro, als zij in de problemen komen.

Koop lokaal

Naast de noodsteun richt de gemeente een loket in, waar ondernemers terecht kunnen met vragen. Ook wordt een ‘koop lokaal’-actie opgezet. “En dat gaat niet alleen over streekproducten, maar ook over een spijkerbroek”, legt de wethouder uit. “We moeten zorgen dat de winkels kunnen blijven bestaan. Dat is ontzettend belangrijk voor de levendigheid in onze dorpen. We willen uiteindelijk sterker uit deze crisis komen.”

Toch zijn er ook ondernemers die het juist goed doen in deze tijd. Zo heeft boerderijwinkel Weiderund in Westmaas meer klanten dan voorheen. “Boodschappen doen bij de boer is een uitje geworden”, vertelt eigenaresse Esther Quartel. “We zien opeens mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam en Barendrecht, die er een dagje van maken om hier hun voedsel te kopen.”

Quartel is wel blij met het initiatief van de gemeente. Want de monumentale boerderij werd de afgelopen jaren voor veel geld gerestaureerd. Er zouden vervolgens vergaderontbijten en bijeenkomsten georganiseerd worden, maar dit ligt door de crisis zo goed als stil. “Ik hoop dus dat we hierover ook eens een gesprek met de gemeente kunnen hebben.”

De Hoeksche Waardse gemeenteraad neemt op 16 juni een beslissing over het noodsteunpakket van het college.



