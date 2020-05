Schiedam heeft primeur: met 'staplichten' veilig oversteken

In Schiedam kun je als voetganger zonder je handen te gebruiken veilig oversteken. Veilig in de zin van virusvrij. Je kunt het verkeerslicht met de voet bedienen en loopt zo geen kans op vieze handen.

Het 'staplicht' bevindt zich op de kruising Laan 1940-1945 en de 's-Gravelandseweg. Aan weerszijden zijn gele tegels ingegraven met een elektronisch voetpedaal. "We zoeken allemaal naar manieren om zo'n vervelend virus zo min mogelijk te laten verspreiden. Voetknopjes zijn dan een slimme oplossing", vertelt wethouder Jeroen Ooijevaar. "In Rotterdam kan het met de elleboog inmiddels geloof ik, maar dit is nog slimmer, met de voet."

Ei van Columbus

De vondst komt van het Brabantse bedrijf dat de verkeerslichten in Schiedam onderhoudt. "Het ei van Columbus", meent Ooijevaar. "We hebben er meteen tien besteld, want ze zijn gewild heb ik begrepen." De tegels met knop en electronica kosten Schiedam zo'n 350 euro per stuk. "We gaan ze ook neerleggen op de Koemarkt, de Churchillweg en de Zwaluwlaan. Dat gebeurt al komende week."

Fietsers en bromfietsers moeten nog wel handmatig het licht bedienen. "In het algemeen zijn we sowieso aan het nadenken hoe we kunnen zorgen dat voetgangers en fietsers ruim baan krijgen in een druk en dichtbevolkt Schiedam. We denken dan bijvoorbeeld aan regensensoren in de fietspaden bij kruisingen, kortom we moeten creatief zijn om voetgangers en fietsers te faciliteren."

Proefplek

De voetknop is geen hogere wiskunde. "We hadden dit tien jaar geleden met een griepgolf misschien ook al kunnen verzinnen", zegt wethouder Ooijevaar. "Nu heeft iemand het ei van Columbus gelegd en dat moeten we alleen maar waarderen. Wij hebben ons van harte opgeworpen als proefplek en ik vind het nu al geslaagd."