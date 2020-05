Ahoy wil samen met Eredivisie, Lowlands, Formule 1 en Songfestival evenementen coronaproof maken

De partijen verenigen zich daarom in een alliantie. De samenwerking moet er voor zorgen dat de sector een plek heeft aan tafel bij overheidsoverleggen om te bepalen hoe de evenementensector coronaproof kan worden.

'Allemaal dezelfde problemen'

Er zijn volgens Ahoy-directeur Jolanda Jansen twee redenen waarom de sector zich nu verenigd. "We hebben een hele grote sector, maar we hebben allemaal dezelfde dynamiek en lopen hierdoor tegen dezelfde problemen aan. Het is daarom belangrijk dat we met 1 gezicht naar de overheid kunnen, zodat we een haalbaar plan kunnen maken."

Ook merkt Jansen dat mensen in de volgende fase van de coronacrisis komen. "Mensen beginnen nu echt behoefte te krijgen aan ontspanning en om dingen met elkaar te delen, zoals een popconcert of een festival."

Kleine stapjes

Het de bedoeling dat er half juni al gepraat wordt over de mogelijkheden die er zijn om de sport- en evenementenbranche coronaproof te maken. Maar benadrukt Jansen: "We realiseren ons ook dat we niet meteen volle bak kunnen. We doen alles in veel kleine stapjes. Met de juiste protocollen hopen we de boel langzaam weer op gang te krijgen."

De alliantie ontwikkelt daarom ideeën over hoe bezoekers met voldoende onderlinge afstand naar binnen kunnen gaan, zitten, gebruik maken van horeca en wc's en weer vertrekken. Doel is om te zorgen dat er bij een eventuele tweede besmettingsgolf toch deels publiek bij evenementen kan zijn.