Infrarood als nieuwe warmtebron voor in huis

Het zijn warme dagen waarin het eerder zaak is je huis te ventileren dan je huis te verwarmen. Toch is het belangrijk om je goed voor te bereiden nu de huizen van het aardgas af moeten.

Daarom wordt er gezocht naar nieuwe manieren om huizen te verwarmen. Het gebruik van een warmtenet of warmtepomp is al heel bekend. Maar behoorlijk nieuw is infrarood als warmtebron.

"Het is een hele efficiënte manier van verwarmen", vertelt duurzaamheidsexpert Josee van Linschoten. "Infraroodpanelen verwarmen namelijk alleen jou en niet de hele ruimte, zoals dat bij radiatoren wel het geval is."

Ander soort straling

Het verschil tussen de manier van verwarmen, komt doordat er bij infrarood sprake is van een ander soort straling. "Infrarood is te vergelijken met straling van de zon. Bij deze soort straling staat de lucht stil en bij een radiator trilt de lucht", zo legt Van Linschoten uit. "De trillende lucht verspreidt zich door de hele kamer, bij lucht die stilstaat heb je dat niet. Op deze manier kan je gericht verwarmen."

Daar hangt wel een 'maar' aan, want een infraroodpaneel werkt alleen optimaal als je het op de juiste plek in huis ophangt. "Bij infrarood moet er niets tussen zitten wat het kan tegenhouden, dus als er een bank of tafel staat werkt het minder goed dan wanneer het paneel op het plafond hangt", zegt Van Linschoten.

'Infrarood is best gezond'

Nog een voordeel van infrarood is dat het 'best gezond' is, zo stelt Van Linschoten. "Bij warmte uit een radiator komt er een trilling in de lucht die ervoor zorgt dat stofdeeltjes door je huis bewegen. Dit heb je niet bij infrarood, want die lucht staat stil. De kans dat je ze inademt is dus veel kleiner."

En nog een geluk:"Infraroodpanelen zijn er in allerlei verschillende soorten en maten. Er zijn zelfs posters voor op de muur met daarachter een infraroodpaneel te krijgen", zegt Van Linschoten. "Het ziet er dus ook nog eens mooi uit. Je kan het helemaal aanpassen aan je interieur."

Nog niet helemaal duurzaam

Maar wie volledig overgaat op infrarood en daarmee 'denkt' dat hij of zij duurzaam en groen bezig is, komt een beetje bedrogen uit. "Infraroodpanelen werken op elektriciteit en vaak wordt die stroom nog op een fossiele manier opgewekt", vertelt Van Linschoten. "In de toekomst zal dit uiteraard veranderen."

En dus is het advies om niet meteen je hele huis vol infraroodpanelen te hangen, mits het heel goed geïsoleerd is. "We raden mensen daarom aan infrarood alleen te gebruiken op plekken in huis waar dat nodig is. Wanneer je dan ook nog groene stroom en zonnepanelen heb, ben je goed op weg om de boel te verduurzamen."