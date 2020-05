John de Wolf brengt ouderen in beweging op Nationale Balkon Beweegdag

De afgelopen tijd hadden veel ouderen het niet makkelijk. Mede daarom werd vandaag door heel het land de eerste Nationale Balkon Beweegdag georganiseerd. In Rotterdam-Zuid kwam John de Wolf op bezoek bij zorgcentrum Aafje Meerweide om daar de bewoners in beweging te krijgen.

“Je merkt het meteen als je binnenkomt, iedereen begint te lachen en is enthousiast”, zegt John de Wolf, momenteel assistent-trainer van Feyenoord, wanneer hij het zorgcentrum in Rotterdam-IJsselmonde binnenloopt. De aanwezige ouderen willen hem maar al te graag een hand geven en met de voormalig voetballer op de foto. “Maar dat mag nog niet hé? We moeten wel afstand houden mevrouw”, zegt De Wolf tegen een enthousiaste dame.

In beweging

En dan gaat De Wolf even later aan de slag, samen met andere mensen van #KrachtVanFeyenoord, de sociaal-maatschappelijke tak van Feyenoord. “Er zijn ook veel voetbalclubs die dit project ondersteunen”, zegt Anne Bulsink van het Ouderenfonds vol trots. “Deze dag is ook een moment waarop we stilstaan bij de mooie initiatieven die er de afgelopen tijd ontstonden om toch contact te houden met deze kwetsbare doelgroep. Vooral het sociale aspect is daarin belangrijk.”

Ook De Wolf weet als geen ander hoe pijnlijk de afgelopen twee maanden voor veel mensen zijn geweest. Zijn moeder ligt ook op een zorgafdeling en heeft hij haar maar liefst tien weken niet kunnen bezoeken. “Vorige week kon ik er weer eens langs, na tien weken. Maar nu is het weer op slot vanwege een corona-geval. Het doet gewoon veel met mensen, want je wil naar buiten en je ding doen. Maar dat wordt ineens van je afgenomen.”

'Handen in de lucht!'

Hoewel er bij zorgcentrum Aafje Meerweide uiteindelijk niet echt veel balkons zijn, zijn er wel genoeg ouderen gevonden om deze dag op de binnenplaats op verantwoorde wijze een halfuur te sporten. “En altijd luisteren naar je lichaam, want mond-op-mond beademing zit er niet in!”, schreeuwt De Wolf door de binnenplaats. “En die handen goed in de lucht!”, zegt hij daarna.

En waar het merendeel na een halfuur weer naar binnen gaat, blijft een enkeling buiten om op anderhalve meter nog een praatje te maken met de huidig assistent van Feyenoord. “Het is mooi dat ze op die manier herinneringen op kunnen halen. En dit alles kost mij maar een uur van mijn tijd, dus waarom zou ik er dan niet willen zijn voor deze mensen? De energie en vrolijke gezichten die je terugkrijgt zijn onbetaalbaar.”