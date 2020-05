Dat Joke Meijer en haar keyboard een goede combinatie zijn, was al langer bekend. Maar dat ze er zelfs nu een prijs mee wint, is totaal nieuw voor de Vlaardingse.

Vrijdag sleepte ze The Best Social Award voor de Beste Thuisblijf-content in de wacht. "Bizar dat ik op mijn 70ste nog zo'n prijs mag winnen", vertelt Joke op Radio Rijnmond.

'Nog nooit van YouTube gehoord'

Sinds een tijdje speelt Joke als hobby orgelmuziek op haar keyboard. Na het overlijden van haar man spoorde haar zoon haar aan om orgel te gaan spelen, omdat ze het instrument al lang niet meer had aangeraakt. Uiteindelijk kwamen daar filmpjes van op internet.

En dat terwijl Joke helemaal niet zo thuis was in de onlinewereld. "Ik had nog nooit van Youtube gehoord", geeft ze toe. "Pas toen ik werd genomineerd ben ik gaan kijken." En het is maar goed dat ze dat gedaan heeft, want inmiddels is ze een ware internetsensatie met meer dan 36-duizend volgers.

Drankje gedaan

Uiteraard heeft Joke stilgestaan bij het memorabele moment. "Donderdag heb ik met mijn zoons op afstand een drankje gedronken op mijn balkon. Mijn oudste zoon had ik al heel lang niet meer gezien, dus dat was een mooi moment."

Vrijdag laat Joke opnieuw haar prijs zien, maar dan aan het grote publiek. Ze is dan namelijk uitgenodigd bij de talkshow Op1.