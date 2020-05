Het weer van vandaag: veel zon en kurkdroog

Vanavond schijnt eerst nog de zon en gaat de zon onder om 21:50 uur. De nacht verloopt helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Er waait een tot zwak of matig afnemende noordoostenwind.

Op Eerste Pinksterdag schijnt de zon, maar er trekt ook vanuit het oosten soms dikke sluierbewolking over ons land. Het wordt minder warm met in de middag een temperatuur oplopend naar 21 graden. Er waait een matige en langs de kust in de middag vrij krachtige noordoostenwind.

Tweede Pinksterdag wordt het warmer en schijnt de zon volop met wat plukjes met hoge sluierbewolking. De temperatuur loopt landinwaarts op naar een zomerse 25 graden. De wind komt uit het oosten- tot noordoosten en is matig van kracht. In de middag kan de wind aan zee even vrij krachtig worden.

Vooruitzichten

De dagen erna komt er een weersverandering aan. Op woensdag is daar nog nauwelijks wat van te merken. Er zijn zonnige perioden en in de avond bestaat er kans op een bui. Het wordt zomers warm met in de middag een temperatuur van 26. In de tweede weekhelft bestaat er kans op wat regen of een bui, maar deze maakt zeker geen eind aan de droogte. De temperatuur gaat omlaag naar 18 graden.