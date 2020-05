Listig klusje voor de brandweer in Spangen: hybride auto brandt uit

Het was een listig klusje voor de brandweer en er moest zelfs een speciale dompelbak uit het Westland voor komen. Aan de Mathenesserdijk in de Rotterdamse wijk Spangen stond vrijdagavond laat een hybride auto in brand.

Het blussen van een brandende hybride of elektrische auto is extra riskant voor de brandweer omdat de accu nog tot uren of dagen erna kan ontbranden. Daarom heeft de brandweer het voertuig in een speciale dompelcontainer gehesen. Daarin koelt de wagen af.

De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek naar de autobrand. Ook een scooter die ernaast stond raakte beschadigd.