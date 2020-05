Lees hier het liveblog van vrijdag 29 mei terug.

Het belangrijkste nieuws:

- Er zijn inmiddels zeker 5.951 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat donderdag op 11.727.

- Het totaal aantal coronadoden in onze regio staat nu op 709, het aantal regiogenoten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis staat op 1219.

- Kapitein Ron uit Maassluis geeft gratis boottochtjes aan zorghelden .

- Zeven dagen lang, 12 uur per dag, demonstreert de cultuursector online voor meer financiële ondersteuning.

- Festival 'Nacht van de Kaap' afgelast

- Geen extra maatregelen in Pinksterweekend volgens Veiligheidsregio's