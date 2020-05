Lachgasgebruikers veroorzaken aanrijding, slaan op de vlucht en worden gegrepen in de bosjes

Een foto(collage) zegt meer dan duizend woorden zeggen ze weleens.Tegen het einde van onze nachtdienst werden wij getrakteerd op de melding van een aanrijding met letsel op het Kralingseplein. Niet veel later volgde de informatie dat de inzittenden ervandoor waren gegaan met een lachgastank en volle ballonnen nog in de hand.Helaas voor hen waren de collega's ook aan het einde van de nachtdienst nog scherp genoeg om de voetsporen naar de bosjes te volgen. Aldaar konden de twee verdachten, welke zich verstopt hadden, worden aangehouden. Ook de lachgastank hadden zij nog bij zich.Onderzoek zal moeten uit wijzen wie de bestuurder is geweest en onder welke stoffen hij eventueel nog meer verkeerde. Tevens zal er proces-verbaal worden opgemaakt wegens het verlaten van een plaats van ongeval. ^MV