Storing doet Erasmusbrug heel de dag trager sluiten dan normaal

Volgens Rotterdam Onderweg kan het nog de hele zaterdag duren voordat de storing verholpen is. Het advies om lang wachten te voorkomen, is omrijden via de Willemsbrug of de Maastunnel.

"De brug ging iets na 10:00 uur heel langzaam naar beneden en een uur later ging het wel weer zoals het hoort. Alleen gebeurt hapert de brug de laatste tijd vaker en dus wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak," laat een woordvoerder van Stadsbeheer weten. "Het is dus elke keer weer even spannend als de brug open gaat."