Raad Krimpen aan den IJssel vraagt (weer) om ambulancepost

"In 15 tot 20 procent van de gevallen komen ambulances te laat aan bij hun bestemming in de gemeente Krimpen aan den IJssel." SGP en D66 in Krimpen vinden dat zo verontrustend dat ze aandringen op een nieuwe ambulancepost in de buurt.

In 2018 maakte de gemeenteraad zich ook al zorgen over de aanrijdtijden. "Dit keer vragen we specifiek of de veiligheidsregio kan onderzoeken of een post op korte termijn haalbaar is," licht Adriaan van Beek van de SGP toe.

Een meerderheid van de raad steunt het verzoek van SGP en D66. Alleen Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen gingen niet mee in het voorstel.