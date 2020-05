Ikram overleefde bizarre schietpartij in café Inn & Out en wil nu officier van justitie worden

Ze overleefde het bloedbad van Inn & Out, een van de meest geruchtmakende en wrede zaken in Rotterdam. Drie mensen werden vermoord, zeven anderen ontsnapten nipt aan de dood. Een van die overlevenden wil nu zelf achter criminelen aangaan. Ikram Tighadouini (37) heeft een missie: officier van justitie worden. "Mensen corrigeren die iets fout hebben gedaan, dat lijkt me top."

Ze voelt nog hoe de kogel in haar nek belandde, waardoor zij voor de rest van haar leven invalide werd. "Dat komt met zo’n warmte in je lijf. Het doet op dat moment nog geen pijn. Maar dat komt wel. Achteraf."

Op 19 november 2005 staat Ikram achter de bar van Inn & Out, een klein café aan de Schiedamsesingel in Rotterdam. Het is een bijbaantje voor de sportieve vrouw, die zwemlessen geeft. "Ik wilde gaan sluiten, het was kort na middernacht. Toen kwamen er ineens vier mannen binnen. Alsof ik in een enge film belandde. Alleen deze film kon ik niet uitzetten."

Slachting

Het is het begin van een drama dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de Rotterdamse misdaad. Vier zwaarbewapende Kaapverdianen lijken het gemunt te hebben op 'Appie', de eigenaar van Inn & Out, maar uiteindelijk moeten ze allemaal dood. Alle tien de aanwezigen in het café. Er mogen geen getuigen overblijven van de slachting.

De mannen bieden drank en sigaretten aan met de woorden: 'dit zal jullie laatste zijn.' De officier van justitie tijdens de rechtszaak

Uit het requisitoir van justitie in 2007: "De mannen schreeuwen dat er geld moet komen. De aanwezigen worden vastgebonden bij de toiletten. Er klinkt een schot. Er wordt gezegd: 'Kijk, dit is de eerste en jullie gaan er allemaal aan.' De mannen bieden drank en sigaretten aan met de woorden: 'dit zal jullie laatste zijn.'"

De dan 23-jarige Ikram Tighadouini wordt vastgebonden met enkele anderen in de toiletten. Ze hoort hoe Jan van Zon als eerste wordt doodgeschoten. De overvallers schieten daarna hun de automatische geweren leeg op de groep rond Ikram. 'Appie' en Naomi Verheul , die vlakbij haar zijn, worden in koelen bloede vermoord. Lichamen vallen over elkaar. Ook Ikram wordt geraakt door meerdere kogels. De daders proberen het café in brand te steken en vluchten weg.

"Ik lag op de grond met mijn gezicht naar beneden. Ik hoorde iemand uit onze groep zeggen: 'als er iemand nog leeft, dan moet je nu opstaan'. Ik leefde nog wel, maar ik kon niet meer opstaan. Toen heb ik om hulp geroepen." Doordat politie en brandweer snel ter plaatse zijn, kunnen zeven mensen worden gered.

Rolstoel

De Rotterdamse loopt een dwarslaesie op en belandt in een rolstoel. "Dat zoiets kleins, een kogel, zóveel impact op je lichaam kan hebben." Een lange periode van revalideren begint. Eerst in het ziekenhuis, waar zij permanent wordt beveiligd door de politie. De daders zijn op dat moment nog niet gepakt. "Die agenten waren zo lief. Ik kon niet zelf krabben aan mijn neus, dat deden zij dan voor mij."

Gelukkig voor haar worden de vier schutters kort daarna gearresteerd. Drie van hen zijn in 2007 in Rotterdam berecht, de vierde op de Kaapverdische eilanden. Ikram Tighadouini is erbij in de Rotterdamse rechtszaal, in haar rolstoel. Voor de microfoon van Radio Rijnmond zegt zij: "Ze kwamen als stoere mannetjes op mij over. Gewetenloos. Harteloos. Ik heb er geen woorden voor."

De rechtszaal puilt uit met slachtoffers en nabestaanden als de rechter het vonnis voorleest: "Er is maar één straf die passend en geboden is en die een adequate vergelding is voor het onvoorstelbare leed dat de slachtoffers is aangedaan: een levenslange gevangenisstraf." Er klinkt applaus.

"Levenslang is de enige juiste straf", zegt Ikram Tighadouini nu. "Het waren moordmachines. Geen gevoel, geen enkele vorm van berouw. Niks." Maar in de tussentijd is er wel wat veranderd. In die tijd was levenslang in Nederland ook daadwerkelijk levenslang. Door een wetswijziging is het nu mogelijk na 25 jaar nog een keer naar de straf te kijken. Dat kan betekenen dat levenslang gestraften alsnog voor hun eigen dood vrijkomen.

Ikram Tighadouini is er fel op tegen. "Ik heb ook levenslang, hè. Het is niet zo dat ze na 25 jaar tegen mij zeggen: 'Weet je Ikram, je hebt nu 25 jaar in een rolstoel gezeten, nu mag je weer gaan lopen.' Waarom verdienen zij wel een tweede kans?"

Rechtenstudie

Het zijn niet alleen de felle en bittere woorden van een slachtoffer. De Rotterdamse bekijkt de zaak inmiddels ook vanuit het perspectief van de rechtenstudent, die als doel heeft officier van justitie te worden. "Misschien ga ik hier mijn scriptie wel over schrijven."

Het drama van Inn & Out heeft niet alleen lichamelijk letsel bij Ikram veroorzaakt, het gaf ook een flinke mentale dreun. "Ik heb lange tijd helemaal niets gedaan. Eerst moest alles op een rijtje in mijn hoofd. Na zes jaar dacht ik: thuiszitten is niks voor mij en ben ik gaan studeren."

Het wordt HBO rechten. "Ik wil een steentje bijdragen aan de maatschappij. Wat mij destijds is overkomen, dat is zo onrechtvaardig, ik moest daar iets mee doen. Tijdens mij studie wist ik: ik wil officier van justitie worden. Leerlingen in mij klas zeggen wel: dat verdient niet zo goed. Maar ik hoef niet rijk te worden, ik weet wel zeker dat ik er plezier aan zal beleven."

Ik heb ook levenslang, hè. Waarom verdienen zij wel een tweede kans na 25 jaar? Ikram Tighadouini

Ook haar docenten zeggen dat Ikram een ongekende drive heeft. "Ik wil de ellende van toen omzetten in iets moois. Ik kan toch vanuit een ander perspectief naar de zaken kijken. Ik heb levenservaring en ben dus verder dan iemand die alleen maar in de boeken heeft gezeten en nooit iets heeft meegemaakt."

Maar kan zij wel onbevangen naar een verdachte kijken, die bijvoorbeeld een gewapende overval heeft gepleegd? "Ik zal nooit mijn gevoel meenemen in bepaalde zaken. Dat is niet professioneel. Ik kan dat heel goed scheiden in mijn hoofd."

Kinderen

Het bestrijden van de georganiseerde misdaad is een optie. "Dat zou ik met beide handen aangrijpen. Ik denk dat ik het lastiger vind om een zaak te doen met kinderen als slachtoffer, zoals een zedendelict. Omdat ik zelf kinderen heb."

Haar zwangerschappen waren momenten van levensvreugde na een inktzwarte periode. "Twee kindjes. Ik ben heel blij dat het toch nog mogelijk was. Daar werd wel aan getwijfeld door de doctoren. De arts die mij destijds heeft geopereerd, heeft ook mijn hele zwangerschap begeleid."

Ikram Tighadouini richt zich nu volledig op haar studie, die zij bewust in Amsterdam volgt. "Vergeet niet, Rotterdam is net een dorp. Iedereen kent elkaar. In Amsterdam ben ik anoniem. Niemand weet wat er met mij is gebeurd. Ik hoef het niet zo nodig aan de grote klok te hangen."

Café Inn & Out is na het drama gesloten. Is zij ooit nog teruggewenst naar de plek des onheils aan de Schiedamsesingel? "Toen ik in het revalidatiecentrum zat, dat daar vlakbij is, ben ik een keer binnen geweest. Ik had de sleutel nog en heb wat spulletjes van mij gepakt die er nog lagen. Ik heb de deur achter mij dicht gedaan. Ik heb het afgesloten en dacht: nu vooruitkijken. Dat moet je altijd blijven doen en ik heb ook een doel. Daar ga ik honderd procent voor."

