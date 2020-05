VIDEO: Boogbrug over de A15 en N15 geplaatst

Boogbrug wordt dit weekend over de A15 en N15 geplaatst en dat zier er zo uit

Operatie geslaagd: Boogbrug over A15/N 15 geplaatst bij Thomassentunnel (Beelden: Havenbedrijf Rotterdam)

Het is het einde van het Theemswegtracé van Havenbedrijf Rotterdam, een verlegging van de havenspoorlijn bij Rozenburg. Een boogbrug is dit pinksterweekend over de A15 en de N15 geplaatst.