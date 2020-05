Gemeente Nissewaard sproeit fietspaden om ongelukken door droogte te voorkomen

De aanhoudende droogte zorgt voor schade aan fietspaden. Daarom komt de gemeente Nissewaard in actie om ongelukken te voorkomen.

"Doordat de bomen zo weinig vocht krijgen, gaan hun wortels op zoek naar water. Als de bomen vlakbij fietspaden liggen, drukken de wortels tegen de tegels aan. De grond onder de tegels droogt uit en de tegels komen los te liggen", legt de gemeente uit.

Sproeien

De gemeente is daarom actief bezig met het bestrijden van de gevolgen van de droogte bij fietspaden. Zo worden fietspaden regelmatig gecontroleerd en als het nodig is gerepareerd of preventief met water besproeid. "Door de fietspaden te besproeien krijgen de boomwortels weer water. Daardoor gaan ze weer zakken zodat er geen tegels meer los liggen", laat de gemeente Nissewaard weten.

Voorkomen

Daarnaast gaat de gemeente aanvullende acties ondernemen om schade aan fietspaden door droogte in de toekomst te voorkomen. "Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar verbetering van de plaatsen waar bomen groeien, het plaatsen van wortelschermen en eventueel volledig nieuw ingerichte fietspaden."