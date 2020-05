Veiligheidsregio's: 'Geen extra maatregelen in Pinksterweekend'

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat aan Rijnmond weten dat de situaties op verschillende plekken in de gaten worden gehouden. "We gaan geen aparte maatregelen nemen. Dat is vooralsnog niet het plan", zegt de woordvoerder.

Er zal wel gewezen worden op de anderhalve meter afstand. "Zo hebben we gezien dat de cirkels in het Vroesenpark in Rotterdam goed werken", legt de woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uit.

Ook in de Veiligheidsregio van Zuid-Holland Zuid worden 'in principe nog geen maatregelen genomen', vertelt een woordvoerster. "We monitoren de situatie wel. We willen de mensen de ruimte geven en vragen aan hen om het gezonde verstand te gebruiken." Op mogelijke drukke plekken in Zuid-Holland Zuid worden deze zaterdag al verkeersregelaars ingezet.

Drukte

Op Hemelvaartsdag was het eveneens mooi weer in de regio. Toentertijd maakte de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zich zorgen over de drukte op stranden.

