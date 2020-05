Opvallende voetstappen bij opgegraven Hoekse bunkers

Het Antlantikwall Museum in Hoek van Holland heeft een bijzondere vondst gedaan bij een bunker in de buurt van de Maeslantkering. Op het dak van de bunker aan het Nieuw Oranjekanaal zijn voetstappen van Duitse militairen gevonden.

Duitse militairen hebben kennelijk kort na de bouw van de bunker in de Tweede Wereldoorlog door de nog natte teer gelopen, waarmee het dak van de bunker is dicht gesmeerd. Hun voetstappen zijn al die jaren bewaard gebleven.

"Geweldig om zoiets te vinden. We hebben toen originele Duitse legerlaarzen uit ons eigen museum meegenomen en gekeken of de laarsafdrukken inderdaad overeenkomen. Dit zijn honderd procent Duitse voetstappen", zegt Cor Quist van het Atlantikwall Museum.

De nieuwe locatie van het museum krijgt op het dak een nieuw waterbeschermend laagje. Sommige afdrukken zullen hierdoor verloren gaan. Quist: "We willen graag enkele afdrukken beschermen met glas of plexiglas, zodat iedereen in de toekomst deze afdrukken kan blijven zien."

Het is de vierde plek die Atlantikwall Museum wil openen als museumlocatie. Deze moet begin volgend jaar open gaan voor bezoekers.