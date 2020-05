Drie regionale auto-ongelukken: auto in het water en twee botsingen

De auto in het water aan de Kandelaarweg in Rotterdam (Bron: JBMedia - Joey Bremer)

Op de Kandelaarweg in Rotterdam is zaterdagmiddag een auto op de kop in het water terecht gekomen. Bij een ongeluk aan de President Rooseveltweg in Rotterdam botsten twee auto's op elkaar.

De oorzaak van het ongeluk op de Kandelaarweg is onduidelijk. Een vrouw moest uit het voertuig worden gehaald. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft zich over de vrouw ontfermd. Hoe zij er aan toe is, is niet bekend.

Bijna tegelijkertijd vond er op de President Rooseveltweg in Rotterdam een kop-staart ongeluk plaats. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt.

Het ongeluk op het Schout Palspad in Hoogvliet betrof een frontale aanrijding. Daarbij moest één persoon uit een auto worden bevrijd, waarna die naar het ziekenhuis moest.