Drijvend Paviljoen in Rijnhaven komt leeg

Het Drijvend Paviljoen aan de Rijnhaven in Rotterdam komt leeg te staan. Dat zegt eventondernemer Hans Baggerman, die vertrekt uit de 'drijvende ballen'. Hij gaat vanaf 1 juli zijn evenementen alleen nog in de Schiecentrale in het Lloydkwartier organiseren.

"Er zijn geen inkomsten en omzet. Bovendien is de anderhalve meter op het Drijvend Paviljoen heel ingewikkeld", legt Baggerman uit. "Ook was er weinig zicht in de tegemoetkoming van de huur. Nu hoef ik de huur niet te betalen. Dat is een uitstel, geen afstel. Zo kan ik die kosten reduceren." Daarnaast zorgt het coronavirus ervoor dat het zoeken naar een nieuwe locatie van het Drijvend Paviljoen moeilijker wordt gemaakt, zegt Baggerman.

De nog geplande evenementen in het Drijvend Paviljoen kunnen kosteloos naar de Schiecentrale worden verplaatst of worden geannuleerd. Het contract van het personeel van het pand zal niet worden verlengd.

Het Drijvend Paviljoen, dat in 2010 werd opgeleverd, ligt momenteel in de Rijnhaven.

