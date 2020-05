Steekpartij Welleweg in Brielle (Bron: Media TV - Marck Groothuijzen)

Een man is zaterdag in een woning aan de Welleweg in Brielle neergestoken. Drie personen zijn aangehouden.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident. Het zou gaan om een ruzie. Het slachtoffer is met steekwonden in zijn buik en been naar het ziekenhuis vervoerd.

Onbekend is of het slachtoffer en/of de verdachten in het pand wonen.