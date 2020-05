Meerdere kleine brandjes bij Stellebos

In Stellendam zijn er zaterdagavond diverse kleinere brandjes uitgebroken in het Stellebos. Drie bluseenheden zijn bij deze bermbrandjes ter plaatse. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rond 20:00 uur werd het sein 'brandmeester' gegeven. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt dat deze brand 'riekt naar brandstichting'.



Volgens het protocol hoort hier de code 'grote brand' bij. De rook waait vanaf het Stellebos in de zuidwestelijke richting en trekt dus niet over Stellendam heen. Ook is er een droneteam ingeschakeld om de brand in kaart te brengen.